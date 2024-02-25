“Уедут с пониманием, что такое Россия”. “Поезд Победы” прибыл в “Сириус”

“Поезд Победы” с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне, прибыл на вокзал федеральной территории “Сириус” на Всемирный фестиваль молодежи, передает корреспондент РИА Новости.«”Жители и гости федеральной территории “Сириус”, Большого Сочи, и, конечно, участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 года смогут посетить эту уникальную выставку. Она интерактивная, она интересная. Я думаю, мы будем впечатлены. Уверен, что все, кто на нее придут – а я уверен, что большая часть участников захотят посетить и посмотреть эту выставку – уедут действительно с пониманием, что такое Россия, и какой вклад Россия внесла в победу над фашизмом”, – сказал глава федеральной территории “Сириус” Дмитрий Плишкин.

Он добавил, что все работы, организованные в “Сириусе” в рамках подготовки к фестивалю, выполнены.«

"Мы готовы, федеральная территория "Сириус" постоянно принимает большие всенародные, всероссийские мероприятия, мы проводим и Конгресс молодых ученых, проводим разные политические форумы, экономические. Федеральная территория "Сириус" в целом является конгрессно-выставочной площадкой, и к проведению Всемирного фестиваля мы готовы", – сказал Плишкин на встрече с журналистами в рамках пресс-тура.

По данным РИА Новости, “Поезд Победы” уже приезжал на федеральную территорию “Сириус” – это было в декабре 2021 года.

“В путешествие состав отправился в октябре 2020 года из Москвы, с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы уже несколько раз пересекли всю страну от Крыма до Владивостока. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме “Восточный”. Мы пересекли Байкало-Амурскую магистраль и работали в самом северном городе нашей страны, там, где кончаются северные железные дороги – в Ямало-Ненецком автономном округе, город Лабытнанги”, – рассказал встречающим представитель оргкомитета проекта “Поезд Победы” Сергей Лукша.

По его словам, передвижная выставка будет работать на Имеретинском курорте с 25 февраля по 7 марта, для ее посещения необходима предварительная регистрация на сайте.

“Приходите, всех ждем, у нас очень интересно”, – заключил Лукша.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус”.

В работе организованных в рамках фестиваля научных и образовательно-культурных площадок примут участие 20 тысяч человек, половина из которых иностранцы.

РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Всемирном фестивале молодежи в “Сириусе” выступят более 100 лекторов.

Взято отсюда.