Угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина отменена

Угроза цунами на Сахалине отменена, максимальная высота волны на побережье составила 18 сантиметров, сообщили в региональном главке МЧС России.

Ранее там проинформировали, что центр цунами “Сахалинское УГМС” объявил угрозу цунами, которое может накрыть прибрежную зону на западном побережье.

Эвакуация населения не проводилась, поскольку ожидаемая высота волны, согласно предварительным прогнозам, не превышала 0,5 метра, и отсутствовала угроза для жизнедеятельности населения.«

"Угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась. Первого января в 23:02 (15:02 мск) Центром цунами ГУ "Сахалинское УГМС" отменена угроза "цунами". Максимальная высота волны была зарегистрирована а МО "Холмский ГО" и составила 18 сантиметров", – сказано в комментарии ведомства.

В понедельник утром радио Sputnik сообщило, что западное побережье Японии после серии сильных землетрясений накрыло цунами.

Взято отсюда.