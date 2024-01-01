Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае после землетрясений в Японии

Предупреждение об угрозе цунами объявлено в Хабаровском крае в связи с землетрясениями в Японии, сообщил региональный главк МЧС России.«”В результате сильного землетрясения на территории Японии (остров Хонсю) 1 января на побережье Татарского пролива в Сахалинской области и в Хабаровском крае объявлена тревога “Цунами””, – сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Специалисты допустили повышение уровня воды на прибрежных территориях в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском и Охотском районах.

Подход волны высотой, по предварительным данным, около 0,3 метра, ожидается в 20:52 по местному времени (13:52 мск).

В ведомстве подчеркнули, что с учетом развития ситуации с цунами эвакуация населения не требуется.

Радио Sputnik сообщало, что на Сахалине опровергли информацию о частичной эвакуации из прибрежной зоны в связи с угрозой цунами.

Взято отсюда.