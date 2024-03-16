“Угрозы присутствуют”. Россияне из Эстонии просят не снимать их на выборах

Россияне, проживающие в Эстонии и приехавшие голосовать в Ленинградскую область, просят не снимать их на видео, так как опасаются проблем после возвращения, сообщил председатель областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.«

"Люди разные, в основном просят их не записывать – их начали на погранпереходе спрашивать, зачем идете, всячески воздействовать, чтобы они не реализовали свое право… Угрозы присутствуют, они бывают разные – (избиратели, – ред.)… хотят, чтобы было поменьше проблем при проживании на территории других стран", – цитирует Лебединского РИА Новости.

По его словам, в первый день голосования в Ленинградской области явка превысила 35,6%. При этом приезжающие из Эстонии соотечественники могли проголосовать на 590-м участке, который был образован в 700 метрах от погранперехода для тех, кто постоянно проживает за рубежом.«

"На вчерашний день (пятницу, – ред.) несмотря на то, что в какое-то время на эстонской границе сделали так, чтобы была сокращена возможность перейти к нам, проголосовали 269 человек, более 60 с утра в субботу, люди идут и идут", – отметил председатель облизбиркома.

Голосование проходит в штатном режиме, провокаций не зафиксировано, добавил Лебединский.

Радио Sputnik также сообщило, каким наказанием пригрозил Минюст Латвии желающим принять участие в выборах президента РФ.

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