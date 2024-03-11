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“Уже пора”. Медведев обратился к российским кинорежиссерам

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"Уже пора". Медведев обратился к российским кинорежиссерам

. Пришло время, когда российским кинорежиссерам нужно идти вперед и снимать фильмы о войне, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Такой призыв он опубликовал после церемонии вручения премии “Оскар”, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Медведев отметил возросшее качество российского кинематографа и призвал не останавливаться. «

"Надо идти вперед. Снимать о войне. Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", – написал зампред Совбеза РФ в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik писало, как Медведев отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона об Украине.

Взято отсюда.

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