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Украина атаковала российский регион

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Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гуево

Украина атаковала российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об атаке сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако населенный пункт частично остался без света. Сейчас в Гуеве проводится подомовой обход.

Ранее, 26 февраля, обстрелу со стороны Украины подверглось курское село Попово-Лежачи. По словам Старовойта, разрушений и пострадавших нет.

В тот же день два дрона-камикадзе ВСУ попытались атаковать объекты инфраструктуры в селе Гордеевка Кореневского района, однако последствий на земле удалось избежать. Еще один беспилотник рухнул в огороде в селе Троицком. Старовойт напомнил, что нельзя приближаться к обломкам украинских дронов из-за опасности их взрыва.

Взято
отсюда

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