Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гуево

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об атаке сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако населенный пункт частично остался без света. Сейчас в Гуеве проводится подомовой обход.

Ранее, 26 февраля, обстрелу со стороны Украины подверглось курское село Попово-Лежачи. По словам Старовойта, разрушений и пострадавших нет.

В тот же день два дрона-камикадзе ВСУ попытались атаковать объекты инфраструктуры в селе Гордеевка Кореневского района, однако последствий на земле удалось избежать. Еще один беспилотник рухнул в огороде в селе Троицком. Старовойт напомнил, что нельзя приближаться к обломкам украинских дронов из-за опасности их взрыва.

Взято

отсюда

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