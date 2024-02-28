Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж

Задержание украинца в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300

Украинский агент, задержанный в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, осужден на 11,5 лет за шпионаж, сообщает ЦОС ФСБ России.

“Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента главного управления разведки министерства обороны Украины жителя Мелитополя, гражданина Украины Кривицкого Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ “Шпионаж”, и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима”, — говорится в сообщении.

Его задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он “пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения, клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300”, отметили в ФСБ.

Кроме того, украинец причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда был задержан прибывший в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов украинец Василий Василенко. Сейчас Василенко отбывает наказание в исправительной колонии.

Украинского футболиста Василия Василенко первоначально обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже ему были предъявлены обвинения в шпионаже, и по этой статье 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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