реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж

Задержание украинца в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300

Украинский агент, задержанный в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, осужден на 11,5 лет за шпионаж, сообщает ЦОС ФСБ России.

“Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента главного управления разведки министерства обороны Украины жителя Мелитополя, гражданина Украины Кривицкого Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ “Шпионаж”, и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима”, — говорится в сообщении.

Его задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он “пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения, клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300”, отметили в ФСБ.

Кроме того, украинец причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда был задержан прибывший в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов украинец Василий Василенко. Сейчас Василенко отбывает наказание в исправительной колонии.

Украинского футболиста Василия Василенко первоначально обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже ему были предъявлены обвинения в шпионаже, и по этой статье 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
Барнаульские школьники смогут бесплатно посетить консультацию ЕГЭ по обществознанию

Барнаульские школьники смогут бесплатно посетить консультацию ЕГЭ по обществознанию

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает барнаульских школьников на бесплатную консультацию ЕГЭ…

Узнать больше
Стало известно, когда пройдет «Тотальный диктант» в 2024 году

Стало известно, когда пройдет «Тотальный диктант» в 2024 году

1 февраля в Новосибирске опередили когда и где пройдет «Тотальный…

Узнать больше
В центре Барнаула произошло ДТП

В центре Барнаула произошло ДТП

Авария произошла на пересечении пр. Ленина и ул. Никитина. ДТП…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp