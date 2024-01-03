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Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада

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Telegraph: Запад может отвернуться от Украины из-за успехов России

Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада

Запад может отвернуться от Украины и перестать ей помогать из-за успехов России. Об этом в колонке для Telegraph написал военный эксперт британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

Аналитик указал, что союзники Киева начинают сигнализировать о недостатке терпения, что ведет к сокращению военной и экономической помощи. При этом, признал он, промышленность России обгоняет ЕС и Украину.

«2024 год для Украины может закончиться жестоким предательством, — предрек Кларк.— Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад».

2 января бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в США и активность потенциального кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на объем помощи Украине. Дипломат допустил, что Украина лишится помощи США. Поэтому он предположил, что Киев проиграет Москве в первой половине 2024 года.

Взято
отсюда

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