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Украинская порноактриса занялась реабилитацией раненых бойцов ВСУ

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Украинская порноактриса Джозефина Джексон занялась реабилитацией бойцов ВСУ

Украинская порноактриса занялась реабилитацией раненых бойцов ВСУ

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, занялась реабилитацией раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала газета Deutsche Welle (внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов).

29-летняя украинка родом из Харьковской области, она проживает во Львове и уже пять лет снимается в фильмах для взрослых за границей, в основном в Венгрии и Чехии.

Волонтеры предложили Сенюк помочь раненым военнослужащим, они убедили ее в возможности привлечь внимание к деятельности по их реабилитации.

Порноактриса занимается с бойцами в бассейне реабилитационного центра. Она помогает восстанавливаться тем, кто перенес ампутации и не может носить стандартные протезы. Звезда фильмов для взрослых надеется собрать средства на протезирование благодаря своей популярности.

Тренеры отмечают, что ее присутствие мотивирует раненых военных, поднимает им настроение. Они характеризуют Юлию Сенюк как простого и приятного в общении человека.

«Это было нечто. Что? В смысле? Кто придет? Да этого не может быть. Я даже побрился!» — оценил свои эмоции от новости о встрече с порноактрисой боец Александр.

В апреле 2022 года на Украину приезжала голливудская актриса Анджелина Джоли, ее сфотографировали в одном из кафе Львова.

Взято
отсюда

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