Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области

Осколки снаряда. Архивное фото

Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 2 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура”, – написал Гладков.

По информации губернатора, оперативные службы уже потушили возгорание грузовика.

Горняк22

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