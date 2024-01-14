Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино

Украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.«”К сожалению, есть пострадавший”, — написал глава области.

Старовойт уточнил, что у пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что в двух домах выбиты окна. Их собственникам окажут помощь в ремонте.

Украинские военные постоянно наносят удары по Глушковскому и другим приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.

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