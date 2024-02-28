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Украинские военные увидели НЛО над зоной боевых действий

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Daily Mail: ВСУ камерой дрона зафиксировали НЛО над зоной боевых действий

Украинские военные увидели НЛО над зоной боевых действий

Украинские военные увидели неопознанный летающий объект (НЛО) над зоной боевых действий. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

В публикации отмечается, что военным 406-го батальона удалось зафиксировать аномальное явление на видео с дрона Mavic. «Абсолютно тихий НЛО в форме диска был снят на камеру украинскими войсками», — уточняет издание.

Представитель компании DJI, которая производит указанные беспилотники, заявил, что не может объяснить, что именно запечатлели бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он допустил, что во время записи произошел технический сбой, поскольку на ней замечено сообщение об ошибке.

Ранее главный исследователь НЛО Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO) Шон Киркпатрик ушел в отставку и пожаловался на засилье конспирологов в правительстве США, которые тратят миллионы долларов налогоплательщиков.

Взято
отсюда

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