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Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

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Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 142 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Сорок фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Восемь обстрелов – на донецком направлении. Тридцать два обстрела – на горловском направлении”, – говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 142 различных боеприпаса.

Сообщается, что поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2010 года рождения.

новости Алтайский
Взято отсюда
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