Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе

Украинский дрон-камикадзе. Архивное фото

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

“Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет”, – написал Гладков.

Губернатор уточнил, что в результате атаки повреждения получил один частный дом, в нем выбиты окна и посечен фасад.

Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

горняк

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