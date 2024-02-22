Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Донецке, есть раненые

Три мирных жителя получили ранения при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.«

"При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру 9-этажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя, анкетные данные которых уточняются", – написал Кулемзин в Telegram-канале.

В названном микрорайоне административного центра ДНР 21 января погибли 27 человек в результате удара ВСУ по территории рынка.

Ранее радио Sputnik сообщило, что украинский снаряд попал в библиотеку в Донецке.

Взято отсюда.