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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска в субботу выпустили 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.45 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра”, – говорится в сообщениях представительства.

В представительстве добавили, что в 13.05 украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда “натовского” калибра, в 13.30 под обстрел вновь попала Горловка – по ней было выпущено четыре кассетных снаряда.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

новости горняк
Взято отсюда
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