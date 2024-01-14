Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото

Украинские войска в 11.20 выпустили 5 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из РСЗО”, – говорится в сообщении представительства.

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