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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Осколки снаряда. Архивное фото

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов “натовского” калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.00 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 09.15 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров”, – говорится в сообщениях представительства.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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Взято отсюда
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