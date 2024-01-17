Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

Горловка. Архивное фото

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Горловке и Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. «

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 5.00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", – говорится в сообщении.

Затем с 5.40 по 5.55 по городу выпустили еще семь снарядов того же калибра. Еленовка подверглась обстрелу в 5.10, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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