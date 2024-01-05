Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с дрона. Архивное фото

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", – говорится в опубликованных в Telegram-канале сообщениях.

В представительстве ДНР добавили, что в 20:35 мск по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда того же калибра.

Радио Sputnik сообщало, что США передали Украине оснащенные кассетными боеприпасами ракеты ATACMS.

Взято отсюда.