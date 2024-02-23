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Украинские войска обстреляли Горловку

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Украинские войска обстреляли Горловку

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки. 23 февраля 2024

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО”, – сообщает представительство в своем Telegram-канале.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

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