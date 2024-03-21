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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото

Украинские войска в 22.25 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.): 22.25 – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА”, – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Через пять минут, в 22.30, ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район – на западе.22 июня 2022, 17:18

город Горняк
Взято отсюда
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