Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО

Последствия обстрела Донецка. Архивное фото

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив шесть ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.10 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

горняк

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