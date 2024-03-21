Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Украинские войска в 21.15 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.): 21.15 – город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА”, – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, в 20.45 ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.22 июня 2022, 17:18

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