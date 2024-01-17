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Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами

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Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами

Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото

Боевики ВСУ обстреляли село Луговка в Токмакском районе Запорожской области, разрушен пустующий ангар, сообщили журналистам в оперативных службах.

“В 16.10 боевики ВСУ произвели два ракетных выстрела по пустующему ангару в селе Луговка Токмакского района. Помещение повреждено, пострадала прилегающая территория. Жертв нет”, – говорится в сообщении.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

горняк
Взято отсюда
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