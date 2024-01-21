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Украинские войска обстреляли село в Курской области

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Украинские войска обстреляли село в Курской области

Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото

Приграничное село Вишнево Беловского района Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, в результате взрыва разбиты окна в спортзале и столовой местной школы. Старовойт пообещал начать ремонтные работы, “как только позволит обстановка”.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

Горняк22
Взято отсюда
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