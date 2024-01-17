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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Воронка от попадания снаряда. Архивное фото

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата”, – говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате сброса был поврежден грузовой автомобиль, пострадавших нет.

Кроме того, украинские войска в 14.50 выпустили по Горловке еще три снаряда калибром 155 миллиметров.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

новости Локтевский
Взято отсюда
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