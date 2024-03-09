Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Автомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки. 9 марта 2024

Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, а также обстреляли город кассетными снарядами “натовского” калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 9.25 – н.п. Горловка (Калининский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА”, – говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что с 6.25 до 10.00 украинские войска выпустили по городу девять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в 10.45 и 11.00 были зафиксированы удары по Петровскому району Донецка.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

город Горняк

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