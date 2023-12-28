Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, заявили в ДНР

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, заявили в ДНР

Украинские войска в четверг вечером совершили массированный ракетный обстрел Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«”Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:40 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО”, – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО, которая была использована украинскими войсками, не уточняется.

Мэр Горловки Иван Приходько в свою очередь добавил, что снаряды разрываются возле здания автовокзала в центре города.

Радио Sputnik также сообщало, что под обстрелом ВСУ оказалось здание школы на западе Донецка.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Проклятие високосного года: почему в 2024 лучше не играть свадьбу

29.12.2023

 Новости Алтай

Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне

29.12.2023

 Новости Алтай

Воткнули нож в спину: российские курицы стали хуже нести яйца — данные Росстата

29.12.2023

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix