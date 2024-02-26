Украинские войска выпустили по ДНР более 178 тысяч боеприпасов с начала СВО

Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка. Архивное фото

Украинские войска за два года выпустили более 178 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“За 739 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 33 719 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 33 217 Всего противником выпущено 178 417 боеприпасов различного калибра”, – говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 26 февраля 2024 года.

Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4838 мирных жителя, в том числе 143 ребенка, представительство также зафиксировало 148 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах “Лепесток”, трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 5962, среди них 388 детей.

По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2169 транспортных средства, 3489 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 207 медицинских учреждений, 706 учебных заведений, 1441 объект социального обеспечения, 116 объектов критической инфраструктуры, а также 1019 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 13 828 фактов повреждения жилых домов.

город Горняк

Взято отсюда

Источник