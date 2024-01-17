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Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке

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Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Горловке

Горловка. Архивное фото

Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 0.00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

С 2.50 по 3.00 ВСУ выпустили еще 10 снарядов того же калибра, среди которых три с кассетной частью.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

новости Алтайский
Взято отсюда
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