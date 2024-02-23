Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия обстрела Донецка. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“За истекшие сутки представительством зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) … На донецком направлении противник совершил семь обстрелов. На горловском – 19 обстрелов”, – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили более 99 различных боеприпасов.

По данным представительства, поступали данные о ранении четырех гражданских лиц.

Горняк22

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