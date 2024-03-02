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Украинский беспилотник атаковал следователей СК РФ в Брянской области

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Украинский беспилотник атаковал следователей СК РФ в Брянской области

Украинский дрон атаковал сотрудников Следственного комитета во время работы в Брянской области, сообщили в ведомстве. «

"Следственная группа СК России в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке БПЛА украинских вооруженных формирований", – говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе. По данным СК РФ, в результате детонации сброшенного с дрона взрывного устройства двое сотрудников ведомства получили ранения, еще двоих контузило. Следователям оказывается квалифицированная медицинская помощь.

СКР подчеркнул, что личности украинцев, причастных к атаке, будут установлены, действиям каждого из них дадут надлежащую правовую оценку.

Радио Sputnik также сообщало, что система ПВО уничтожила в небе над Курской областью беспилотник ВСУ.

Взято отсюда.

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