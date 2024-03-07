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Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке

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Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке

Стела на въезде в Горловку. Архивное фото

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

“В посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) врезался в легковой автомобиль. К счастью, граждане успели эвакуироваться из авто. Без пострадавших”, – написал Приходько.

Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

новости Алтайский
Взято отсюда
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