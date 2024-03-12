реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Украинский беспилотник ВСУ атаковал магазин в Белгороде

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Украинский беспилотник ВСУ атаковал магазин в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал магазин в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект – беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено 4 легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы", – написал Гладков в Telegram-канале.

Во вторник днем радио Sputnik сообщало о массированной атаке украинских беспилотников на поселок в ДНР.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Барнауле пройдет первый чемпионат Алтайского края по сбору «географических» паззлов

В Барнауле пройдет первый чемпионат Алтайского края по сбору…

14 марта на базе Алтайского госуниверситета пройдет первый открытый чемпионат…

В Барнауле обсудили подготовку к новому отопительному сезону

В Барнауле обсудили подготовку к новому отопительному сезону

В администрации Барнаула прошло совещание по подготовке к прохождению отопительного…

Более 4 литров алкоголя попыталась ввезти туристка из Таиланда в Барнаул

Более 4 литров алкоголя попыталась ввезти туристка из Таиланда…

Против женщины возбудили дело. Источник фото: Алтайская таможня В канун…

550 млн рублей вложат в барнаульский завод «Сибэнергомаш»

550 млн рублей вложат в барнаульский завод «Сибэнергомаш»

На эти средства планируется реализовать краткосрочный план модернизации завода. Источник…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp