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Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

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Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.«

"Девятого марта около 14:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в комментарии ведомства.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

В субботу утром радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.

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