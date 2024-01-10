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Украинский беспилотник уничтожен над Саратовской областью

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Украинский беспилотник уничтожен над Саратовской областью

Силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористический акт с помощью беспилотного летательного аппарата на территории России, сообщили в Минобороны РФ. «”Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что украинский дрон был сбит над Саратовской областью. «”Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области”, – сообщили в Минобороны.

Ранее радио Sputnik рассказало, что российские силы ПВО перехватили над Белгородской областью снаряд, выпущенный из РСЗО “Ураган”.

Взято отсюда.

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