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Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью

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Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожен в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.«”Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!” – написал он в Telegram-канале.

Во вторник утром радио Sputnik сообщило, что в Воронеже после атаки дронов ВСУ введен режим ЧС.

Взято отсюда.

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