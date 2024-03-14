Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. Пострадали два человека – у одного мужчины контузия, у второго контузия и осколочное ранение руки”, – написал он.

Губернатор добавил, что пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В четверг ГУМЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ, жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации губернатора, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель получил ранения при атаке на село Козинка Грайворонского округа.

город Горняк

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