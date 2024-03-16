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Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области

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Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области

Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал фуру на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори, водитель не пострадал. «”Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство”, – написал он.

Отмечается, что фура принадлежала зерновой компании.

новости Алтайский
Взято отсюда
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Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области

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