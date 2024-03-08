Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинские войска атаковали Петровский район Донецка дроном-камикадзе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«”Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 10:40 – город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе”, – говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, в пятницу с 09:15 до 11:10 по Петровскому и Кировскому районам города было выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ВСУ использовали фугасные ракеты при нанесении ударов по Еленовке в ДНР.

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