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Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе

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Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе

Автомобиль Росгвардии. Архивное фото

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского горокруга, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. Слава Богу, никто не пострадал!”, – говорится в сообщении губернатора.

По информации Гладкова, в результате взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. На месте работают оперативные службы, уточнил глава области.

Село Безымено находится вблизи границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

новости Локтевский
Взято отсюда
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