Украинский журналист Бутусов: ВСУ не подготовили линию обороны западнее Авдеевки

Главный редактор «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала возмутился обстановке на позициях Вооруженных сил страны (ВСУ) западнее Авдеевки.

По словам журналиста, он побывал в этом месте несколько дней назад, там не подготовили оборонительных сооружений, сейчас военнослужащие вынуждены рыть окопы лопатами в чистом поле.

«Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов», — сказал Бутусов.

Он добавил, что признаков какого-либо плана на фронте у Украины не наблюдается. Журналист выразил опасения относительно положения дел на этом направлении, напомнив, что российские войска уже взяли под контроль Ласточкино и продолжают продвигаться вперед.

Ранее Бутусов заявил, что военные, находившиеся в укрепрайоне «Зенит» к югу от Авдеевки, попали в плен, потому что не получили вовремя приказ на отступление.

Взято

отсюда

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