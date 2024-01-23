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Украинский МИД раскритиковал Запад за дискуссии вместо поставок снарядов

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Глава МИД Украины Кулеба: вместо поставок снарядов Запад ведет дискуссии

Украинский МИД раскритиковал Запад за дискуссии вместо поставок снарядов

Вместо поставок снарядов Украине Запад ведет бесконечные дискуссии, с таким упреком выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал министр, все на Западе выступают за то, чтобы как можно скорее начать производство снарядов доя Украины, но когда дело доходит по принятия конкретных решений, то начинаются бесконечные дискуссии.

По словам Кулебы, недостаток снарядов оказался проблемой с самого начала конфликта, но за два года улучить ситуацию кардинально не удалось. Как заявил министр, России превосходит «нас по количеству имеющихся артиллерийских боеприпасов».

Ранее в январе в ЕС заявили, что смогут поставить Украине к весне один миллион артиллерийских снарядов.

Взято
отсюда

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