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Украинскую ракету С-200 сбили над Ростовской областью

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Украинскую ракету С-200 сбили над Ростовской областью

Российские силы ПВО уничтожили над Ростовской областью украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для нанесения ударов по наземным целям, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Брянской области обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат, добавили в министерстве. «”Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее радио Sputnik сообщало о перехвате в ДНР британского реактивного дрона-камикадзе Banshee Jet-80.

Взято отсюда.

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