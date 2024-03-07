Обозреватель NI Сучиу : Украина стала кладбищем для танков M1 Abrams

Растущие потери танков M1 Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин, пишет обозреватель американского журнала National Interest (NI) Петер Сучиу.

Он напомнил, что менее чем за неделю Украина потеряла в боях три танка Abrams. «Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные», — заявил Сучиу.

По его мнению, Abrams не оправдали завышенных ожиданий на поле боя. Причиной тому он назвал то, что украинцы слишком привыкли к советской технике, из-за чего не могут быстро освоить западные танки.

6 марта Минобороны России заявило, что экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams на авдеевском направлении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал три слабых места танка M1 Abrams. По его словам, у машины слабое лобовое бронирование, уязвимая ходовая часть и открытая для любых атак башня.

Взято

отсюда

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