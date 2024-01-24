Умер актер из “Улиц разбитых фонарей” Саюталин, сообщили в кинокомпании

В Северной столице скончался актер театра и кино Александр Саюталин, ему было 60 лет, сообщили в петербургской кинокомпании “Триикс Медиа”.«

"С прискорбием сообщаем, что не стало Александра Саюталина… Великолепный актер, замечательный человек… Выражаем соболезнования родным и близким Александра", – говорится в публикации на странице компании в соцсети "ВКонтакте".

О причинах смерти не сообщается.

Актер снялся почти в сотне кинопроектов. Среди самых известных – “Улицы разбитых фонарей”, “Убойная сила”, “Бандитский Петербург”, “Тайны следствия”, “Невский” и другие, дополняют Argumenti.ru.

Ранее радио Sputnik сообщало о кончине народного артиста СССР Юрия Соломина.

Взято отсюда.