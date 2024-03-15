Умер Александр Ширвиндт

На 90-м году жизни скончался народный артист России, театральный режиссер и президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

О смерти актера сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров в пятницу, 15 марта.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — отметил худрук Театра сатиры. Предварительная причина смерти Ширвиндта — проблемы с сердцем.

Александр Ширвиндт

Ширвиндта любили за искрометные шутки, безупречные манеры и стиль настоящего джентльмена. А еще за невероятное обаяние, которое сделало его покорителем дамских сердец. Он травил байки так, как это не делал никто другой. Они становились легендарными, их пересказывала целиком вся киношная и театральная Москва. Они же в последние годы стали основой для множества мемуаров. Уже одни только названия передают всю иронию, с которой актер относился к себе и окружающим – «Склероз, рассеянный по жизни», «Отрывки из обрывков» и «Опережая некролог».

«Он не артист. Тем более не режиссер. Профессия у него уникальная. Он – Ширвиндт»

Друг Андрея Миронова (когда тот умер на гастролях в Риге, именно Ширвиндт был первым, кто подхватил его на сцене) и хороший приятель Марка Захарова, ученик великого Анатолия Эфроса и учитель Леонида Ярмольника. Ширвиндта любили за сложность и многогранность. При этом коллеги по цеху и друзья непременно подмечали, что под маской ироничного циника всю жизнь скрывается преданный лирик с тонкой душой.

«Счастливы все люди, которые с ним работали. Потому что это кладезь мудрости, спокойствия. Для меня он – великий актер. Таких нет, могу сказать точно. Его стиль, его эстетика, его вкус, с которым он жил, вызывают огромное уважение. Ему хочется подражать, но уже такого не будет, к сожалению»

В Театр сатиры Ширвиндт пришел больше полувека назад

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956-м окончил Театральное училище имени Щукина и вступил в труппу Театра-студии киноактера. Тогда же дебютировал в кино, исполнив роль в фильме «Она вас любит!» В Театр сатиры артист пришел в 1970 году, а спустя тридцать лет его назначили художественным руководителем культурного учреждения.

Он играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Маленькие комедии большого дома» и других. Два с половиной года назад, в октябре 2021-го, Ширвиндт получил должность президента Театра сатиры. Место худрука занял режиссер тетра и кино Сергей Газаров. Ширвиндт был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Вообще, как говорила моя соседка по дому [Фаина] Раневская, все ордена, грамоты и звания — это похоронные принадлежности»

Актеры Александр Ширвиндт в роли Петра Павловича Зарайского и Юрий Нифонтов в роли Главврача (справа)

Ширвиндт прославился ролями в «Иронии судьбы», «12 стульях» и картине «Трое в лодке, не считая собаки»

В фильмографии Ширвиндта более ста ролей в кино. Народную любовь актер заслужил, воплощая на экране комедийные роли — Шутника-«Станиславского» в «Приходите завтра», Павлика в «Иронии судьбы», сэра Уильяма Самуэля Харриса в «Трое в лодке, не считая собаки», Одноглазого шахматиста в «12 стульях», Аркадия в «Самой обаятельной и привлекательной» и многих других героев. Фразы, произнесенные артистом, становились крылатыми.

Но его любили не только за роли в кино, но и за блистательные выступления на советском ТВ в паре с Михаилом Державиным, с которым он познакомился еще в Щуке – Щукинском училище. С тех пор МихМих, как его часто называли, стал не только многолетним партнером по сцене, но и лучшим другом на всю жизнь.

«Человеческая душа — как самогонный аппарат: заливается туда всякая гадость, а выходит настоящий эликсир!»

Актеры Александр Олешко и Александр Ширвиндт

Последние годы жизни народный артист испытывал проблемы со здоровьем

В июле 2022 года сообщалось, что накануне своего дня рождения артист начал задыхаться. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у него нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и после оказания первой помощи доставили его в одну из столичных больниц.

В свою очередь сын Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт, опровергал информацию о плохом самочувствии отца. Он заявлял, что они с артистом в ближайшее время собираются на рыбалку.

За два года до этого, в 2020-м, президента Театра сатиры вместе с супругой Натальей Белоусовой госпитализировали с пневмонией в больницу. Тогда отмечалось, что они переболели коронавирусом в легкой форме. В 2019-м артист перенес операцию на сердце — ему установили кардиостимулятор.

Путин принес соболезнования родным Александра Ширвиндта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста. «Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Взято

отсюда

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