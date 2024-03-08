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Умер автор манги Dragon Ball

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Умер создатель манги Dragon Ball Акира Торияма

Умер автор манги Dragon Ball

Автор манги и аниме-франшизы Dragon Ball, японский художник Акира Торияма умер на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба аниме-студии Bird Studio, созданной Ториямой в 1983 году.

Уточняется, что Торияма ушел из жизни 1 марта. Причиной смерти стала острая субдуральная гематома. «Наша общая большая потеря в том, что он не успел закончить несколько проектов, будучи в процессе создания, приступив к работе с большим энтузиазмом», — уточнили в пресс-службе студии.

Также известно, что похороны прошли в присутствии членов его семьи и «очень малого количества родственников» в соответствии с пожеланиям покойного. В студии отметили, что цветы и пожертвования в связи со смертью художника приниматься не будут, а также попросили воздержаться от вопросов к членам его семьи.

Ранее сообщалось, что коллекционер, дизайнер и икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет в США, штат Флорида. Законодательница моды оказалась в центре внимания благодаря своим выставкам, в том числе в Метрополитен-музее в 2005 году. Также она работала над реставрацией дизайна Белого дома, используя ткани от Old World Weavers

Взято
отсюда

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