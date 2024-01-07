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Умер боровшийся со старением академик РАН Хавинсон

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Умер боровшийся со старением академик РАН Хавинсон

На 78-м году жизни умер заслуженный изобретатель России, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.«”Не стало блестящего ученого, академика РАН, д.м.н., профессора, общественного деятеля и замечательного человека, основателя и директора Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии – Владимира Хавинсона. <..> С 1970 года он занимался темой старения. Открытие пептидов, а на их основе пептидных биорегуляторов принесло Хавинсону мировую известность. Важность этого события неоценима для познания механизмов старения человеческого организма”, – написал он на своей странице в соцсети “Вконтакте”.

Эргашев подчеркнул, что благодаря открытиям Хавинсона удалось сохранить здоровье ликвидаторам последствия аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим от землетрясения в Спитаке и миллионам человек по всему миру. Вице-губернатор добавил, что гордится несколькими совместными работами с блистательным ученым.«”Искренне соболезную родным и близким Владимира Хавинсона. Память об этом выдающемся человеке будет жить вечно в наших сердцах!” – заключил Эргашев.

Причина смерти, а также место и время похорон пока неизвестна.

Радио Sputnik сообщало о смерти ученого Григория Клинишова, участвовавшего в создании советского термоядерного оружия.

Взято отсюда.

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